Ученые рассказали, почему люди ненавидят ждать

Если вам когда-нибудь хотелось, чтобы время шло быстрее, то вы не одиноки. Аннабель Робертс, ассистент профессора маркетинга в Университете Техаса, вместе с коллегами выяснила, что конкретно заставляет человека терпеть или выходить из себя во время ожидания, как это зависит от потребности в завершении.

Нам нравится, когда всё упорядочено и ясно. Нам мозг в целом не любит какой-то неопределённости и незавершённых дел.

Учёные провели несколько экспериментов, чтобы понять, как потребность в завершении влияет на выбор человека между получением чего-то прямо сейчас или позже.

Оказалось, что те, кто хочет достичь своих целей, готовы платить или работать больше, чтобы сделать это раньше. Даже при условии, что это не даст им никакой дополнительной выгоды. К примеру, они могут заплатить больше, чтобы закрыть долг сейчас, а не через месяц, или работать больше на 15%, чтобы доделать всё сейчас, а не после отпуска.

В ходе другого исследования эксперты выяснили, что нетерпение человека усиливается во время приближения к концу ожидания. Особенно если он не уверен в точном сроке его окончания. Люди чувствуют себя в целом хуже, когда думают, что автобус должен скоро подойти, но его всё ещё нет.

Это может как раз объяснить, почему многие становятся агрессивными и раздражительными, когда стоят в очередях или пробках.