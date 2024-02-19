Южнокорейские ученые скрестили рис с говядиной

Для этих целей группа исследователей во главе с профессора Джинки Хонга с кафедры химической и биомолекулярной инженерии инженерного колледжа Университета, внутри рисовых зерен выращивали жировые и мышечные волокна коровы.

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В сети этот продукт уже назвали «рисомясом».

Ход эксперимента и его результаты описаны в журнале Cell.

Отмечается, что эту разработку в отличие от других гибридных продуктов, ждет коммерческий успех. Предполагается, что «рисомясо» будет незаменимо для обеспечения слаборазвитых стран с голодающим населением, во времена военных конфликтов и при освоении космоса.

На вкус продукт напоминает рис с говядиной. Но в нем на 7-8% больше белка и жира. При этом запах «рисомяса» варьируется в зависимости от состава. К примеру, продукт с преобладанием белка пахнет как говядина с миндалем. Если в нем больше жира, то чувствуется сливочный аромат, похожий на кокосовое масло.

На выращивание «рисомяса» уходит до 10 дней. Цена за килограмм достигает $2,23 (около 200 рублей). Сейчас ученые работают над тем, как удешевить производство.

«Из-за роста потребления мяса возникло множество этических и экологических проблем, – говорится в сообщении на сайте университета Йонсей, – А также нехватка ресурсов и продуктов питания. В этой ситуации культивированное мясо становится экологически чистым продуктом будущего».