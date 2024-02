Оземпик не повышает риск развития рака поджелудочной железы

Ученые из медицинского центра имени Хаима Шибы в Израиле выяснили, что Оземпик и другие препараты-агонисты рецепторов GLP-1 не повышают риск развития рака поджелудочной железы у пациентов с сахарным диабетом. Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association) Pharmacy and Clinical Pharmacology.