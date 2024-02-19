Как длина пальцев влияет на тяжесть лечения Covid-19

Ученые считают, что тяжесть течения коронавируса можно предугадать. При этом на тяжесть Covid-19 указывает соотношение длины пальцев, заявили ученые в журнале American Journal of Human Biology.

По их мнению, стоит обратить внимание на длину указательного и безымянного пальцев. Как оказалось, они связаны с эффективностью снабжения тканей кислородом.

Чтобы доказать свою гипотезу, они провели исследование с участием 133 профессиональных футболистов, которых попросили заниматься до изнеможения на беговой дорожке, предварительно измерив соотношение длины указательных пальцев к безымянным.

«Игроки с более длинными безымянными пальцами по сравнению с указательными достигали более высокого максимального потребления кислорода в тесте на беговой дорожке», - говорится в итогах работы.

Ученые считают, что указательный палец является маркером тестостерона при внутриутробном развитии. Этот гормон влияет на метаболизм кислорода.