Искусственный интеллект определил, различается ли все-таки мозг мужчин и женщин

Новая нейросеть, созданная в Стэнфорде, более чем в 90% определила по скану мозга пол человека. Результаты опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences. Они помогают разрешить долгий спор, отличается ли мужской мозг от женского, сообщает МedicalХpress.