Российские врачи составили программу, которая позволяет избавиться от страшных воспоминаний за две недели

В Белгородской области стартовала программа комплексной медико-психологической реабилитации детей, переживших стрессовые ситуации. Об этом пишут «Известия».

Среди первых пациентов — дети, пострадавшие при обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года. Детский реабилитолог Марина Резниченко из Белгородской области объяснила, что для поступления в центр необходимо обратиться в поликлинику, где прикреплён ребёнок, после чего педиатр или невролог проведут диагностику и определят необходимую помощь — медикаментозную или психотерапевтическую.

Курс рассчитан в среднем на две недели, в течение которых проводятся тренинги психоэмоциональной коррекции, физиотерапевтическое лечение, занятия на тренажёрах и в зале лечебной физкультуры. Процедуры адаптируются под индивидуальные потребности каждого ребёнка.

«Практически каждый, кто поступает на реабилитацию, нуждается в психологической поддержке. На кого-то трагические ситуации действуют сильнее, на других слабее. Иногда родители даже не понимают, что происходит с ребёнком, а у него уже появились изменения. Наша задача в том, чтобы предотвратить у детей развитие психосоматических заболеваний или других расстройств личности и поведения, а родителям помочь вовремя выявить проблемы», — объяснила Резниченко.

Юные жители Белгорода успешно приступили к первым занятиям, в том числе с применением инновационного метода биологической обратной связи (БОС). Эта передовая компьютерная технология в области медицинской реабилитации помогает вернуть детей, попавших в трудные ситуации, к обычной жизни. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава, директор Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева.

Программа БОС помогает детям активировать процессы саморегуляции и саморелаксации, пациенты учатся контролировать свои эмоции и поведение. Метод основан на использовании специального прибора «Колибри», созданного российскими специалистами. С помощью него реабилитологи «перематывают» события в воспоминаниях ребёнка в обратном направлении и возвращают его к благополучному времени.

Перед началом программы специалисты проводят беседу с пациентом для выявления индекса травматического события, а родители заполняют анкету. Каждый сеанс начинается с быстрых тестов для определения уровня тревоги. Программа сначала используется для диагностики стрессового состояния, а затем для лечения. Врач прикрепляет к затылку детей датчики — электроды, после чего они, играя, выполняют задания. В процессе тренировок психолог объясняет, что делать в различных ситуациях и как правильно дышать, спрашивает и направляет ребёнка к обретению навыков саморегуляции.

«Один монитор стоит перед ребёнком, а второй — перед врачом. Доктор даёт задание, например, собрать яркие, интересные и красивые паззлы. По мере того как собирается картинка, ребёнок расслабляется, у него возникает мотивация досмотреть до конца, чтобы узнать, что получится. А врач тем временем с помощью датчиков отслеживает реакции пациента», — пояснила Батышева.

«Врачи работают с реакциями головного мозга, убирают острую проблему. В результате метод помогает не просто забыть про ужас и страх пережитой трагедии, а вычеркнуть её на уровне подкорки», — добавила Батышева.

Специалисты также применяют другие методы. Например, электросон, созданный ещё в СССР, способствует нормализации вегетативной нервной системы. Микрополяризация позволяет воздействовать микротоками на участки мозга, улучшая его функционирование и направляя влияя на проблемные зоны, пострадавшие от сильного стресса. В результате дети начинают избавляться от невротических реакций. Эффективными также признали методы лечебной физкультуры, массажа и дыхательной гимнастики.

Необходимость в комплексной реабилитации возникла, когда специалисты пришли к выводу, что взрослые недооценивают всю трагичность психологических нарушений, возникающих у детей в результате различных стрессов. По словам Татьяны Батышевой, они часто оставляют глубокий след в психике ребёнка, и с течением времени негативные последствия могут проявиться в виде серьёзных психосоматических заболеваний и психоневрологической патологии.