Ученые: перенаправление внимания на растения снижает стресс

В Великобритании провели исследование о влиянии растений на восстановление психического состояния человека после стресса.

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В онлайн-исследовании приняли участие 400 человек. Сначала их психику возбуждали с помощью звуков сирены, вызывая негативные эмоции, а сразу после этого предлагали виртуальную прогулку по лесу.

Вид деревьев повысил уровень положительных эмоций и способствовал снятию стресса. Отмечается, что успокоения быстрее добивались те, кто больше всего заметил и рассмотрел растения.