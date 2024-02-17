Биохимики показали, как бактерии, живущие во рту, создают неприятный запах

В исследовании, опубликованном в журнале mSystems, ученые из Университета Осаки показали, что основная причина неприятного запаха изо рта — взаимодействие между двумя распространенными типами бактерий полости рта. Это взаимодействие и приводит к выработке специфического химического соединения.

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Причиной неприятного запаха изо рта являются летучие соединения, которые образуются, когда бактерии переваривают кровь и частицы пищи. Одним из самых противных является метилмеркаптан (CH3SH). Его вырабатывают микробы, живущие вокруг зубов и на поверхности языка.

Исследователи создали объемную анаэробную систему, имитирующую микробиом полости рта и условия, в которых живут бактерии.

«Мы обнаружили, что Fusobacterium nucleatum производит большое количество CH3SH в ответ на еще одну бактерию полости рта Streptococcus gordonii», — говорит Масаэ Кубонива, руководитель исследования.

Используя индикаторы стабильных изотопов и анализируя экспрессию генов, исследователи показали, что S. gordonii выделяет вещество под названием орнитин, которое побуждает F. nucleatum производить молекулы полиамина, что, в свою очередь, приводит к увеличению продукции CH3SH. Последний является побочным продуктом, отходом всего этого процесса.