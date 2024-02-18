Сомнологи назвали малоизвестную причину проблем со сном

Исследование, проведенное специалистами австрийского Медицинского университета Граца, показало, что проблемы со сном могут быть связаны с чертами характера человека.

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Результаты работы ученых были представлены в научном журнале Frontiers in Psychology.

Специалисты изучили данные 657 участников проекта, среди которых были и пациенты, имеющие психиатрические диагнозы. Как оказалось, проблемы со сном возникают не только из-за наличия психиатрических расстройств, но и из-за определенных характеристик человека.

В частности, люди, склонные к нарциссизму и макиавеллизму, испытывают трудности с засыпанием и глубиной сна. Также проблемы со сном были зафиксированы у личностей с психопатическими чертами.