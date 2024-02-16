Родившиеся в России в «лихие 90-е» имеют особые гены стрессоустойчивости

Упадок промышленного и сельскохозяйственного производства в России, усилившееся психосоциальное давление и резкая смена шкалы ценностей, ослабление социальной поддержки — все эти факторы привели к росту социального стресса в стране в начале 1990-х. Более ранние исследования показывают, с одной стороны, что социальный стресс ведет к снижению рождаемости. С другой — что предрасположенность человека к стрессовым расстройствам во многом определяется генетикой.

Однако сейчас ученые впервые обнаружили, что люди, родившиеся в особенно нестабильные 1992-1995 годы, отличаются от соотечественников на генетическом уровне — их организм сформировался так, чтобы быть устойчивее к социальному стрессу. Об исследовании, которое это демонстрирует, сообщает официальное издание Сибирского отделения Российской академии наук.

Открытие сделали сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН. В этом учреждении существует банк крови, которую в рамках мониторинга психического, физического и эмоционального состояния каждые пять лет берут у подростков-жителей Новосибирской области, выбранных случайным образом. Для исследования использованы образцы, полученные от людей, родившихся в 1982-1985, 1992-1995 и 2002-2005 годах.

Из образцов крови была выделена геномная ДНК. Она позволила проанализировать генотипы подростков разных поколений, сравнить частоты генетических вариантов (аллелей) у них и родителей. И в итоге понять — чем отличаются решившиеся на рождение ребенка люди от тех, кто отказался от этого, и чем уникальны рожденные в начале 1990-х.

На первом этапе ученые оценили варианты генов, связь которых с устойчивостью к стрессу хорошо известна. И действительно, у родившихся в 1992-1995 годах повышенную частоту имели определенные варианты DRD4 и COMT.

«Варианты гена DRD4 отличались длиной за счет повторенного от двух до восьми раз небольшого участка внутри него. Гены с длинными, повторенными семь-восемь раз отрезками связаны с активным поиском новизны и повышенной устойчивостью к стрессу», — поясняется в сообщении.

В гене COMT в одной позиций вместо аминокислоты метионин, которая находится там в обычной ситуации, был обнаружен валин. По мнению ученых, такая особенность снижает вероятность развития тревожных расстройств.

«Люди, которые спокойнее относятся к стрессовой ситуации, чувствуют себя в условиях повышенного социального стресса лучше, поэтому рождаемость [именно в этой категории по сравнению с общей ситуацией] падает в меньшей степени. Соответственно, среди рожденных в этот период детей такие генетические варианты встречаются чаще, чем в соседних поколениях», — объясняет кандидат биологических наук Светлана Михайлова.

Интересно, что оба эти варианта особенностей не только защищают от стресса, но и предрасполагают к развитию СДВГ — синдрома дефицита внимания и гиперактивности. При этом, согласно недавним исследованиям, у людей с набором генов, способствующих развитию СДВГ, в среднем больше детей.

Особенность генома, обнаруженная следующей, также связана с репродуктивной функцией. На втором этапе, работая с менее изученными генами, ученые обнаружили более высокую частоту одного из вариантов гена ESR1, который способствует повышенной тревожности. Но это так как ESR1 — это рецептор полового гормона эстрогена, то вариант также способствует большей фертильности.

«Этому результату мы очень удивились. Получается, что не всегда стресс напрямую негативно влияет на количество детей. Некоторые варианты генов могут быть связаны одновременно с повышенной тревожностью в случае стресса и с большим количеством детей», — отмечает Михайлова.

Ученые предполагают: такие особенности генома могут быть связаны с тем, что некоторые люди, испытывая повышенную тревогу, ищут стабильности в традиционных укладах или в сложных ситуациях стремятся не войти в зону комфорта, а ощутить свою значимость или определить жизненную цель. Однако этот аспект связи генома и стратегии поведения пока не исследован.

Добавляется, что обнаруженные особенности генома у конкретного поколения — один из путей действия системы естественного отбора.