Почему продукты на основе сахарозаменителей могут вызывать вздутие живота

UC Davis: особое вещество в диетических продуктах может вызывать вздутие живота.

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что особый ингредиент сорбит, который содержится в диетических сладостях, жвачках, газировках и определенных фруктах, может быть причиной вздутия живота. Результаты опубликованы в UC Davis.

Сорбит — это спирт, который имеет сладкий вкус, медленно усваивается организмом и при употреблении в больших количествах может вызвать вздутие живота и диарею. Он считается натуральным заменителем сахара, который получают из крахмалосодержащих фруктов, например, яблок и абрикосов. Сорбит также используется при производстве диетических сладостей и газировки.

Ученые рассказали, что если сорбит не может естественным образом расщепиться при переваривании — он проходит через тонкий кишечник и подвергается в толстой кишке ферментации, процессу, при котором бактерии расщепляют углеводы на жирные кислоты и газ. По этой причине при употреблении сорбита может возникнуть вздутие.

Исследователи также стремились узнать, как восстановить способность кишечника расщеплять сорбит. Для этого они провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Первоначальные тесты показали, что кормление мышей продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров уменьшало количество кислорода, используемого клетками, выстилающими кишечник. Это способствовало снижению количества кишечных микробов clostridia, расщепляющих сорбит.

Последующие эксперименты показали, что защитить от вздутия и диареи может воздействие бутирата — жирной кислоты, которая вырабатывается при употреблении продуктов с высоким содержанием клетчатки. К ним относятся цельнозерновые (овсянка, коричневый рис), бобовые (фасоль, чечевица и нут), фрукты, овощи, орехи и семена.