Российские ученые создали технологию AR для удаленного контроля операций

Ученые из Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и Национального медицинского исследовательского института нейрохирургии разработали технологию для нейрохирургии с применением дополненной реальности (AR). Система включает в себя AR-очки и программное обеспечение, позволяющее передавать изображение прямо с операционного стола и проводить лечение под контролем удаленных экспертов.

© Ferra

Эта технология предоставляет врачам возможность вести операции под контролем опытных специалистов, что может быть крайне полезным в экстренных ситуациях, например, в удаленных районах или на военных фронтах, где недостаток опыта специалистов может стать проблемой.

Один из ученых, Антон Артемьев, подчеркнул, что технология AR-очков значительно расширяет возможности телемедицины. Он отметил, что они позволят осуществлять контроль более опытных специалистов при оперативных вмешательствах, в частности, в экстренной нейрохирургии. С использованием AR-очков врачи смогут в режиме реального времени связываться с экспертами и получать консультации.

Процесс работы с системой включает передачу данных с индикатора на AR-очки на экран монитора хирурга-ментора. Ментор, используя планшет, передает голосовые или визуальные инструкции на дисплей AR-очков хирурга, находящегося в операционной.