В Новосибирске разработали препарат от клещевого энцефалита

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН создали препарат для экстренной терапии клещевого энцефалита. Он уже прошел клинические испытания.

Сейчас человеку, которого укусил энцефалитный клещ, делают инъекцию сыворотки иммуноглобулина. Ее получают из крови переболевших людей, выделяя из нее антитела к вирусу. Но препараты крови могут содержать разные титры антител и быть недостаточно очищенными. Поэтому сибирские ученые создали искусственное антитело. Оно не токсично, более стабильно и в 500 раз сильнее сыворотки иммуноглобулина.