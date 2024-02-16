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В Новосибирске разработали препарат от клещевого энцефалита

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН создали препарат для экстренной терапии клещевого энцефалита. Он уже прошел клинические испытания.

В Новосибирске разработали препарат от клещевого энцефалита
© Российская Газета

Сейчас человеку, которого укусил энцефалитный клещ, делают инъекцию сыворотки иммуноглобулина. Ее получают из крови переболевших людей, выделяя из нее антитела к вирусу. Но препараты крови могут содержать разные титры антител и быть недостаточно очищенными. Поэтому сибирские ученые создали искусственное антитело. Оно не токсично, более стабильно и в 500 раз сильнее сыворотки иммуноглобулина.

"Оно получается биотехнологически, оно чистое, охарактеризованное, гомогенное, всегда одинаковое, что важно. Клинические испытания завершены", - цитирует ТАСС исполняющего обязанности директора ИХБФМ СО РАН Владимира Коваля.

Наука
Владимир Коваль
РАН