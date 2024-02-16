В Томске нейросеть научили имитировать болезни

Томские ученые впервые в России научили искусственный интеллект имитировать различные заболевания.

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Сегодня нейросети активно используют для написания текстов, генерации музыки и картинок. Томские ученые решили использовать возможности ИИ для создания моделей данных, имитирующих болезни. Например, пробы выдыхаемого воздуха у пациентов с онкологией.

По словам ученых, крайне сложно найти сотни или тысячи пациентов с одинаковым диагнозом, чтобы сформировать библиотеку данных для машинного обучения. Поэтому в тех случаях, когда выборка проб с патологией небольшая, исследователи используют генеративные нейросети.

"Поскольку у нас больших наборов данных нет, мы привлекаем физические принципы, - объясняет сотрудник лаборатории лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Денис Вражнов. - Например, берем физические уравнения, описывающие работу диагностических приборов, добавляем информацию о специфических молекулах - маркерах заболеваний. На основе этого создаем правила, как искусственный интеллект должен генерировать новые данные".