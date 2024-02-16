Ученые выяснили, что длинноперый губан может видеть кожей
Ученые выявилди удивительную способность длинноперого губана. Как оказалось, эта рыба может видеть кожей.
Открытие сделали морские биологи из Университета Северной Каролины. Такая способность у рыбы развилась благодаря наличию светочувствительных клеток опсинов.
Это светочувствительные белки, которые находятся в клетках, находящихся под клетками, отвечающими за смену кожи этой рыбой. Поэтому губан может «фотографировать» свою кожу изнутри и замечать изменения в окружающей среде, пишет Nature Communications.
Ранее сообщалось, что в бездне Моллоя обитает редчайший вид осьминога. А на дне Северного Ледовитого океана осьминоги рисуют многоугольники. Также есть мнение, что способности осьминогов сродни инопланетным.