Ученые выяснили, что длинноперый губан может видеть кожей

Ученые выявилди удивительную способность длинноперого губана. Как оказалось, эта рыба может видеть кожей.

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Открытие сделали морские биологи из Университета Северной Каролины. Такая способность у рыбы развилась благодаря наличию светочувствительных клеток опсинов.

Это светочувствительные белки, которые находятся в клетках, находящихся под клетками, отвечающими за смену кожи этой рыбой. Поэтому губан может «фотографировать» свою кожу изнутри и замечать изменения в окружающей среде, пишет Nature Communications.