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Ученые выяснили, что длинноперый губан может видеть кожей

Ученые выявилди удивительную способность длинноперого губана. Как оказалось, эта рыба может видеть кожей.

Ученые выяснили, что длинноперый губан может видеть кожей
© runews24.ru

Открытие сделали морские биологи из Университета Северной Каролины. Такая способность у рыбы развилась благодаря наличию светочувствительных клеток опсинов.

Это светочувствительные белки, которые находятся в клетках, находящихся под клетками, отвечающими за смену кожи этой рыбой. Поэтому губан может «фотографировать» свою кожу изнутри и замечать изменения в окружающей среде, пишет Nature Communications.

Ранее сообщалось, что в бездне Моллоя обитает редчайший вид осьминога. А на дне Северного Ледовитого океана осьминоги рисуют многоугольники. Также есть мнение, что способности осьминогов сродни инопланетным.

Наука