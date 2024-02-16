Ученые назвали главное условие для счастья, и это не деньги

Действительно ли не в деньгах счастье? Ученые решили ответить на этот вопрос с помощью исследования и опросили почти 3000 человек из числа коренных народов по всему миру — 36% участников совсем не имели денежного дохода.

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И хотя остальные также не могли похвастаться внушительным капиталом, многие респонденты сообщили о высоком уровне удовлетворенности своей жизнью.

Результаты показали, что по шкале от 0 до 10 средний балл счастья составил 6,8. Для сравнения: в скандинавских странах-лидерах по счастью среднее значение, как правило, порядка 8, то есть разница невелика.

«Удивительно, но многие группы населения с очень низкими денежными доходами сообщают об очень высоком среднем уровне удовлетворенности жизнью, причем эти показатели аналогичны показателям в богатых странах», — подчеркнул Эрик Гэлбрейт, ведущий автор исследования.