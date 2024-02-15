Создан новый метод лечения опухолей печени

Группа канадских исследователей под руководством монтреальского радиолога Жиля Сулеза разработала новый метод лечения опухолей печени с использованием магнитных микророботов в устройстве МРТ.

© Ferra.ru

Идея инъекции микроскопических роботов в кровеносную систему для лечения человеческого организма не нова, и она не является фантастикой. Миниатюрные биосовместимые роботы, изготовленные из магнитизируемых частиц оксида железа, под управлением внешнего магнитного поля могут теоретически оказывать медицинское воздействие очень целенаправленно.

Однако до сих пор существовала техническая проблема: сила гравитации этих микророботов превышает магнитную силу, что ограничивает их управление, когда опухоль находится выше места инъекции.

Для решения этой проблемы исследователи разработали алгоритм, который использует гравитацию в сочетании с магнитной силой управления для более эффективной навигации микророботов к артериальным ветвям, питающим опухоль.