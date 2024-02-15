Россияне верят, что нейротехнологии заметно повлияют на человечество

ВЦИОМ: 73% россиян считают, что нейротехнологии заметно повлияют на человечество
По данным ВЦИОМ, 73 процента россиян верят, что нейротехнологии смогут в будущем заметно повлиять на жизнь людей, но не знают, бояться их или надеяться на них.
По мнению опрошенных, у нейротехнологий огромный потенциал для изменения возможностей человека. "Благодаря им мы сможем управлять своим мозгом через гаджеты и даже объединить мозг отдельных людей в единую сеть", - сказано в результатах исследования. Причем 32 процента опрошенных верят, что это случится уже в ближайшем будущем.
Правда, 58 процентов о применении нейротехнологий в медицине только слышали. Хорошо в этом разбираются лишь 9 процентов граждан. 33 процента рассказали, что узнали об этом в ходе самого опроса.
Несмотря на осознание потенциала нейротехнологий, отношение к ним в нашем обществе скорее неоднозначное, подчеркивают исследователи. 47 процентов признались, что с опаской относятся к таким инновациям в медицине. А 41 процент опрошенных возлагают на них надежду. Вывод экспертов: мы понимаем, на что способны нейротехнологии в медицине, но многих это пугает.
Интересно, что чаще других с энтузиазмом воспринимают нейротехнологии граждане до 45 лет, у 46 процентов из них хорошее материальное положение и многие из них (45 процентов) - жители обеих столиц и городов-миллионников. Чувство опасности нейротехнологии чаще вызывают у лиц старше 45 лет (54 процента), у сельчан (54 процента), а также у граждан с плохим материальным положением (56 процентов).