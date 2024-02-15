Ученые: особые бактерии связаны с дисфункцией поведения при аутизме

Ученые из университета имени Бар-Илана в Израиле обнаружили, что у людей с аутизмом в кишечном микробиоме повышено содержание определенных бактерий, связанных с дисфункцией социального поведения и нарушением регуляции экспрессии особых генов. Результаты исследования опубликованы в npj Biofilms and Microbiomes.

За последние два десятилетия интерес ученых к связи состояния микробиоты кишечника с различными заболеваниями возрос. Некоторые исследования показали, что бактериальный дисбаланс в кишечнике может проявляться изменениями в поведении, например, может появиться синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

При изучении микробиома кишечника людей с расстройством аутистического спектра (РАС), ученые обнаружили значительное увеличение альфа-разнообразия и численности бактерий отдела Bacteroidetes и рода Bacteroides. Чтобы лучше понять последствия перенаселенности микробиома представителями этих групп, исследователи поместили вид бактерий Bacteroides fragilis в кишечники новорожденных мышей и позволили им колонизироваться.

Они обнаружили, что у мышей-самцов, подвергшихся воздействию B. fragilis, развилась дисфункция социального поведения, возросло количество форм повторяющегося поведения (характерного для РАС) и произошло нарушение регуляции экспрессии генов, связанных с аутизмом, в префронтальной коре головного мозга.

У самок мышей не наблюдалось поведенческих нарушений, что позволило сделать предположение об их устойчивости к факторам окружающей среды, которые способствуют развитию РАС.