Ученые нашли связанные со старением и другими болезнями гены

Ученые нашли "золотую жилу" в геноме, выявив 145 ключевых генов, связанных с повреждением ДНК и ее ролью в таких заболеваниях, как рак и нейродегенерация. Это исследование, опубликованное в журнале Nature, позволяет не только глубже понять, как стареет и разрушается наша ДНК, но и найти потенциальный способ лечения, чтобы остановить прогрессирование этих изнурительных заболеваний.

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Человеческий геном нуждается в тщательной поддержке для обеспечения здорового функционирования клеток и предотвращения накопления повреждений ДНК. В этом исследовании, проведенном под руководством ученых из Института Сэнгера (Wellcome Sanger Institute) и Британского института исследований деменции (UK Dementia Research Institute), был использован инновационный подход: проверили около 1000 генетически модифицированных линий мышей, чтобы выявить важнейшие гены, участвующие в стабильности генома.

В результате было обнаружено 145 генов, играющих либо защитную, либо пагубную роль в целостности ДНК. Отключение одного конкретного гена, DSCC1, привело к пятикратному увеличению числа маркеров повреждения ДНК, что напоминает признаки, наблюдаемые у человека при когезинопатиях - группе тяжелых генетических заболеваний. Этот вывод подчеркивает непосредственное отношение исследования к здоровью человека.

Но на этом новости не заканчиваются. Исследователи также обнаружили проблеск надежды в виде ингибитора белка SIRT1. Используя технологию CRISPR, они продемонстрировали, что ингибирование SIRT1 может частично обратить вспять пагубные последствия, вызванные потерей DSCC1, что дает перспективу для будущих методов лечения.