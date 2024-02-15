Немецкие ученые нашли диету для борьбы с зависимостью от алкоголя
Оказалось, что кетодиета притупляет желание выпить горячительного. Для подтверждения своей теории они пригласили 33 добровольцев с алкогольной зависимостью.
В течение нескольких дней одна группа испытуемых питалась как обычно, а вторая придерживалась кетодиеты.
Затем добровольцы прошли исследование на аппарате МРТ, который продемонстрировал снижение нейробиологических характеристик тяги к алкоголю.
Ученые связали это с тем, что во время кетодиеты в организм попадает больше жиров и белка при этом доля углеводов значительно снижена.
Ход эксперимента и его результаты опубликованы в Frontiers in Nutrition.
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