Способность распознавать эмоции зависит от языка, на котором говорит человек

Невербальные — то есть, выраженные не словами, а другим способом — элементы общения очень важны пи коммуникации между людьми. Однако, как выяснилось, человек способен распознать по выражению лица эмоцию, которую испытывает собеседник, только в том случае, если для нее есть слово в его языке и сходная мимика в его культуре.

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Об исследовании сообщается на сайте научного издательства Frontiers, оно опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

«Часто предполагается, что способность распознавать эмоции других является рефлекторной и автоматической, обусловленной только наблюдением за конфигурациями лицевых мышц. Однако исследования показывают, что накопленные знания о концепциях эмоций формируют то, как люди воспринимают эмоциональное значение движений лицевых мышц. Кроме того, появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что доступ к словам, называющим эмоции, облегчает доступ к знаниям о таких концепциях эмоций и, в свою очередь, облегчает восприятие эмоций», — говорится в описании исследования.

Чтобы подтвердить эту закономерность, авторы исследования отобрали две группы добровольцев. В одну вошли китайцы, родившиеся и выросшие в материковом Китае, но сейчас живущие в США, и белые американцы неиспаноязычного происхождения, родившиеся и выросшие в США. То есть, две категории участников, у которых очень сильно различались родные языки и культурная среда во время взросления.

Добровольцы наблюдали за актерами, которые выражали отвращение и гнев таким образом, как это обычно демонстрируют белые североамериканцы. В некоторых случаях участникам предварительно называли эмоцию, которая будет демонстрироваться, в некоторых нет. При этом активность их мозга фиксировали с помощью МРТ.

«Когда иммигранты из материкового Китая получали предупреждение перед демонстрацией эмоций, активность в областях мозга, связанных с семантической обработкой, зрительным восприятием и социальным познанием, была ниже. Их мозг, вероятно, работал усерднее [не имея подсказки], чтобы устранить неоднозначность значений движений лицевых мышц, изображающих отвращение», — отмечает доктор Джозеф Лешин из Северо-Восточного университета (США).

При этом у добровольцев из второй группы активность мозга заметно не изменялась.

То есть, делают вывод ученые, североамериканцы легче идентифицировали сморщенность носа и хмурый взгляд как знак отвращения, потому что узнавали это выражение лица. Китайцы же не были знакомы именно с этим выражением лица, а слово, которое примерно можно перевести как «отвращение», в их языке имеет несколько другой оттенок смысла. И, судя по всему, им оказалось тяжелее выстроить ассоциативный ряд.

Результаты исследования важны не только для понимания сложностей при коммуникации между представителями разных культур, но и для разработки систем искусственного интеллекта, распознающих эмоции.

«Инструменты искусственного интеллекта, предназначенные для чтения эмоций по лицам, должны учитывать культурные различия, чтобы избежать неправильной интерпретации выражений лиц», — поясняет Лешин.

При этом исследование его команды — только «пробный шар». Пока не существует большого массива исследований, посвященных связи между распознаванием невербально выраженных эмоций и культурным и языковым контекстом.