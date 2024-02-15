У заражённых вирусом герпеса деменция развивается в два раза чаще

В Уппсальском университете (Швеция) учёные выяснили в ходе 15-летнего исследования, что инфицированные вирусом герпеса чаще подвержены риску развития деменции.

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Инфицирование герпесом, а их два типа, сохраняется на протяжении всей жизни. Симптомы могут появляться и исчезать. В некоторых случаях признаки вообще не видны. Но вот организм, как выяснили учёные, а особенно мозг, могут страдать от вируса герпеса.

Более одной тысячи человек в престарелом возрасте находились под присмотром врачей в течение более десяти лет. Среди них были заражённые герпесом. Когнитивные функции в два раза чаще у таких людей были нарушены.

Напомним, симптомы герпеса можно лечить, но полностью избавиться это этого вируса пока невозможно.