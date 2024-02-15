Ученые из Швеции назвали простой способ борьбы с импотенцией
Ученые нашли простой способ сохранения потенции. Авторами исследования стали ученые из Швеции, которые выяснили, что профилактикой импотенции является частая эрекция, сообщает Science.
Как оказалось, при частой эрекции увеличивается число фибробластов, клеток соединительной ткани, из которых состоят мужские репродуктивные органы.
Эти клетки в свою очередь расширяют кровеносные сосуды, поглощая нейротрансмиттер норэпинефрин. Чем больше фибробластов, тем лучше.