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Ученые из Швеции назвали простой способ борьбы с импотенцией

Ученые нашли простой способ сохранения потенции. Авторами исследования стали ученые из Швеции, которые выяснили, что профилактикой импотенции является частая эрекция, сообщает Science.

Ученые из Швеции назвали простой способ борьбы с импотенцией
© Runews24

Как оказалось, при частой эрекции увеличивается число фибробластов, клеток соединительной ткани, из которых состоят мужские репродуктивные органы.

Эти клетки в свою очередь расширяют кровеносные сосуды, поглощая нейротрансмиттер норэпинефрин. Чем больше фибробластов, тем лучше.

Наука