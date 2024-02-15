Ученые из Швеции назвали простой способ борьбы с импотенцией

Ученые нашли простой способ сохранения потенции. Авторами исследования стали ученые из Швеции, которые выяснили, что профилактикой импотенции является частая эрекция, сообщает Science.

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Как оказалось, при частой эрекции увеличивается число фибробластов, клеток соединительной ткани, из которых состоят мужские репродуктивные органы.