В Москве создали открытый набор данных для обучения ИИ поиску заболеваний головного мозга

Первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга создали в Москве, он включает в себя 800 КТ-исследований. С его помощью разработчики смогут тестировать нейросети для определения признаков внутричерепного кровоизлияния, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Несколько лет назад Москва, по сути, создала рынок искусственного интеллекта в здравоохранении. Сейчас мы увеличиваем темпы создания уникальных IT-продуктов для медицины. Одно из направлений - это разработка столичными учеными обезличенных наборов данных для оценки и тестирования нейросетей. Последним из них стал новый уникальный датасет по внутричерепным кровоизлияниям. Он содержит полные результаты 800 КТ-исследований головного мозга и важные с клинической точки зрения признаки, учет которых может помочь сделать поиск патологий эффективнее", - сказала она.
По ее словам, столичные специалисты создали всего более 350 датасетов, среди них 68 в открытом доступе.
"Это помогает в разработке качественных сервисов искусственного интеллекта во всей стране", - отметила заммэра.
В пресс-службе Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы добавили, что такой набор данных может быть применен компаниями, которые разрабатывают системы автоматического анализа компьютерных томограмм для определения наличия переломов костей черепа, внутричерепных кровоизлияний, оценки типа по локализациям, их множественности.
"Такие алгоритмы искусственного интеллекта полезны, так как подходы к терапии пациента в основном зависят не только от факта кровоизлияния, но и от его локализации и объема. База данных содержит наборы изображений, полученных в результате проведения 800 диагностических исследований головного мозга методами компьютерной томографии в формате DICOM и таблицы с разметкой, она также дополнена текстовыми заключениями врачей-рентгенологов и информацией о видах кровоизлияний, патологиях, технических характеристиках", - привели в пресс-службе слова главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы, директора Центра диагностики и телемедицины Юрия Васильева.