В Москве создали открытый набор данных для обучения ИИ поиску заболеваний головного мозга

"Такие алгоритмы искусственного интеллекта полезны, так как подходы к терапии пациента в основном зависят не только от факта кровоизлияния, но и от его локализации и объема. База данных содержит наборы изображений, полученных в результате проведения 800 диагностических исследований головного мозга методами компьютерной томографии в формате DICOM и таблицы с разметкой, она также дополнена текстовыми заключениями врачей-рентгенологов и информацией о видах кровоизлияний, патологиях, технических характеристиках", - привели в пресс-службе слова главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы, директора Центра диагностики и телемедицины Юрия Васильева.