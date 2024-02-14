Ученые успешно протестировали на свиньях микроботов для лечения рака

Ученые разработали новый метод лечения рака печени микроботами, управляемыми аппаратом МРТ. Его описание опубликовано в журнале Science Robotics.

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Идея использования в онкологии микроботов, управляемых магнитом, не нова. Были созданы различные формы этого метода, но они ограничены тем, что из-за тяжести микроботов магнитное поле МРТ не может переместить их выше места инъекции.

Авторы новой работы создали алгоритм, который определяет оптимальное положение тела пациента, при котором гравитация не мешает магниту перемещать микроботов, а помогает. Подход протестировали на 12 свиньях. Микроботам удалось пройти ветви печеночной артерии и проникнуть в опухоли печени, не повредив здоровые клетки.

При этом ученые могли контролировать не только направление, но и количество микроботов. Ученые также доказали, что метод можно использовать для лечения людей. С помощью анатомического атласа печени они смоделировали проникновение микроботов в печень 19 пациентов.