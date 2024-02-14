Ученые создали «мясной» рис с клетками коровы и съели его

Ученые получили рис с содержащимися внутри животными клетками. Это улучшило аромат крупы и повысило содержание белка в ней. Представленный в журнале Matter метод получения "мясного риса" поможет сократить дорогое и вредное для среды животноводство.

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Корейские ученые разработали метод выращивания мышечных и жировых клеток коров внутри зерна риса. Сначала они покрыли рис желатином, безопасным и съедобным ингредиентом, который помог клеткам лучше цепляться за зерна. Затем рисовые зерна обработали стволовыми клетками и оставили их в чашке Петри на 9-11 дней.

Исследование показало, что "мясной" рис содержит на 8% больше белка и на 7% больше жира, чем обычная крупа. Гибридный рис был тверже обычного, рассказали съевшие его ученые. В зависимости от соотношения жировых и мышечных клеток, запах риса варьировался от сливочного до запаха мяса. Продукт соответствовал требованиям безопасности пищевых продуктов и имел низкую аллергенность.