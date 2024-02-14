Невролог рассказал о риске атрофии головного мозга из-за очков дополненной реальности

«В определённом возрасте ткани мозга перестают расти и начинают конкурировать за объём мозга. Есть атрофия не только тканей тела, но и тканей мозга. Этот эффект называется «синаптический прунинг». Синапс — это соединение отростков головного мозга, которые называются аксоны и дендриты. Их соединения обуславливают нашу память и наш интеллект. Время от времени происходит прозвонка синапсов, выясняется их сила, и, если они являются слабыми, то есть редко используемыми, они размыкаются, а через некоторое время отростки обрезаются.Если мы используем какие-то устройства, которые снижают нагрузку на когнитивные способности, если они позволяют нам не пользоваться ресурсами памяти, — допустим, человек ходит в этих очках и, подавая команды, может обращаться в какие-то библиотеки данных, то есть ему не нужно эти данные запоминать. Он перестаёт использовать память, он перестаёт использовать ориентирование на местности, он перестаёт использовать свои логистические способности, он перестаёт использовать способности прогнозировать опасные события, поскольку система может его в определённые моменты времени предупредить о чём-то. Использование этих вещей ведёт к катастрофе — к атрофии мозга».