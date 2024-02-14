Невролог рассказал о риске атрофии головного мозга из-за очков дополненной реальности
Использование подобных устройств приводит к разрушению нейронных связей, отвечающих за когнитивные функции.
Речь идёт о способности запоминать информацию, ориентации в пространстве и прогнозировании. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил врач-невролог Павел Хорошев.
Он добавил, что применение таких приборов «ведёт к катастрофе».
«В определённом возрасте ткани мозга перестают расти и начинают конкурировать за объём мозга. Есть атрофия не только тканей тела, но и тканей мозга. Этот эффект называется «синаптический прунинг». Синапс — это соединение отростков головного мозга, которые называются аксоны и дендриты. Их соединения обуславливают нашу память и наш интеллект. Время от времени происходит прозвонка синапсов, выясняется их сила, и, если они являются слабыми, то есть редко используемыми, они размыкаются, а через некоторое время отростки обрезаются.Если мы используем какие-то устройства, которые снижают нагрузку на когнитивные способности, если они позволяют нам не пользоваться ресурсами памяти, — допустим, человек ходит в этих очках и, подавая команды, может обращаться в какие-то библиотеки данных, то есть ему не нужно эти данные запоминать. Он перестаёт использовать память, он перестаёт использовать ориентирование на местности, он перестаёт использовать свои логистические способности, он перестаёт использовать способности прогнозировать опасные события, поскольку система может его в определённые моменты времени предупредить о чём-то. Использование этих вещей ведёт к катастрофе — к атрофии мозга».
Ранее учёные предупредили о проблемах для мозга из-за Apple Vision Pro. Как пишет «Коммерсантъ», гарнитуры дополненной реальности искажают восприятие расстояния.
К такому выводу пришли исследователи из Стэнфорда, которые несколько недель носили подобные устройства и в конце концов столкнулись с так называемой болезнью симуляции. Например, им казалось, что кнопки лифта находятся дальше от их рук, чем на самом деле. Участникам эксперимента даже было трудно поднести еду ко рту.