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Научно доказано: ученые назвали 5 преимуществ поцелуев для здоровья

Поцелуи — это не просто романтический порыв. Они положительно влияют на психическое и физическое состояние человека. Эксперты перечислили научно доказанные преимущества поцелуев для здоровья.

Ученые назвали 5 преимуществ поцелуев для здоровья
© Сhampionat.com

1. Профилактика кариеса. Во время поцелуев увеличивается выработка слюны, которая помогает смывать бактерии и разрушать налёт на зубах.

2. Сжигание калорий. Хотя поцелуи не заменяют походы в тренажёрный зал, они всё же могут тренировать мышцы лица. Всего одна минута страстных поцелуев может сжечь от двух до пяти калорий.

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3. Укрепление иммунитета. Исследования показывают, что поцелуи — это эволюционная адаптация для защиты от вирусов, таких как простуда. Кроме того, поцелуи могут улучшить устойчивость к аллергическим реакциям.

4. Снижение стресса. Учёные установили, что поцелуи помогают снизить уровень стресса и способствуют расслаблению.

5. Снижение артериального давления. Поцелуи полезны не только для психики, но и для сердца. Такой чувственный порыв вызывает расширение кровеносных сосудов, что приводит к снижению артериального давления и улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы.

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