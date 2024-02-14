Ученые назвали 5 преимуществ поцелуев для здоровья

Поцелуи — это не просто романтический порыв. Они положительно влияют на психическое и физическое состояние человека. Эксперты перечислили научно доказанные преимущества поцелуев для здоровья.

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1. Профилактика кариеса. Во время поцелуев увеличивается выработка слюны, которая помогает смывать бактерии и разрушать налёт на зубах.

2. Сжигание калорий. Хотя поцелуи не заменяют походы в тренажёрный зал, они всё же могут тренировать мышцы лица. Всего одна минута страстных поцелуев может сжечь от двух до пяти калорий.

3. Укрепление иммунитета. Исследования показывают, что поцелуи — это эволюционная адаптация для защиты от вирусов, таких как простуда. Кроме того, поцелуи могут улучшить устойчивость к аллергическим реакциям.

4. Снижение стресса. Учёные установили, что поцелуи помогают снизить уровень стресса и способствуют расслаблению.