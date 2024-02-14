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Учёные обнаружили неожиданную опасность привычки ковыряться в носу

Австралийские учёные заявили, что привычка ковыряться в носу может привести к повреждению мозга. Их исследование опубликовано в журнале Biomolecules.

Ученые: привычка ковыряться в носу может привести к повреждению мозга
© Чемпионат.com

В частности, авторы связывают ковыряние в носу с развитием болезни Альцгеймера. Эта привычка может привести к попаданию вредных патогенов в полость носа, что приведёт к воспалению и повышенному риску деменции.

Согласно научной работе, ковыряние в носу, научно известное как ринотиллексомания, усиливает перенос вредных микроорганизмов с рук человека в нос, изменяя микробиом носа из полезной среды в потенциально вредную. Контакт рука — нос позволяет потенциально опасным бактериям проходить через обонятельную систему и достигать мозга. Уже там эти патогены могут способствовать воспалению, потенциально приводящему к нейродегенеративным заболеваниям, включая болезнь Альцгеймера.

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