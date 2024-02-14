Ученые: привычка ковыряться в носу может привести к повреждению мозга

Австралийские учёные заявили, что привычка ковыряться в носу может привести к повреждению мозга. Их исследование опубликовано в журнале Biomolecules.

В частности, авторы связывают ковыряние в носу с развитием болезни Альцгеймера. Эта привычка может привести к попаданию вредных патогенов в полость носа, что приведёт к воспалению и повышенному риску деменции.