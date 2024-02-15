В России выявили у родившихся в 1990-е годы детей гены стрессоустойчивости

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН выявили варианты генов, которые отличают родившихся в период кризиса в 1992-1995 годах подростков от детей, рожденных на десять лет раньше и позже. Детей "кризисной эпохи" отличало наличие вариантов генов, отвечающих за стрессоустойчивость и низкую склонность к тревожным расстройствам, сообщает издание "Наука в Сибири".

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"Из 21 исследованного генетического варианта в "кризисной группе" повышенную частоту имели два: в генах DRD4 и COMT. Известно, что варианты гена DRD4 отличались длиной за счет повторенного от двух до восьми раз небольшого участка внутри него. Гены с длинными, повторенными семь-восемь раз отрезками связаны с активным поиском новизны и повышенной устойчивостью к стрессу", - говорится в материале.

Уточняется, что вариант во втором гене снижает вероятность развития тревожных расстройств. Ученые исследовали геном и сравнивали частоты генетических вариантов (аллелей) трех групп подростков: родившихся в 1982-1985 годах, 1992-1995 годах и 2002-2005 годах. Образцы их крови были получены в НИИ терапии и профилактической медицины (сейчас филиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН).

Работа продолжалась два года. В первый год биологи изучали уже хорошо описанные варианты генов, связанные с устойчивостью к стрессу и показали, что детей, родившихся в 1990-е годы, отличает наличие вариантов генов, отвечающих за стрессоустойчивость, низкую вероятность развития тревожных расстройств и предрасположенность к развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Во второй год исследователи работали с менее изученными генами. Было обнаружено, что у поколения, которое родилось в кризис, была выше частота одного из вариантов гена ESR1, который способствует повышенной тревожности и одновременно с этим большей фертильности.