Ученые назвали более десяти вирусов, которые могут вызвать рак

Сегодня уже доказано, что возникновение некоторых видов рака может быть связано с перенесенными ранее инфекционными вирусными заболеваниями. О том, как развивается это направление в онкологии, какие именно вирусы могут стать триггером в развитии злокачественных новообразований, рассказали специалисты Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского.

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"Сегодня доказанным фактом является связь некоторых видов рака с перенесенными ранее инфекционными и вирусными заболеваниями - их насчитывается уже более десятка", - рассказал "Российской газете" руководитель референс-центра вирусной и инфекционной онкопатологии РНЦХ имени Петровского Андрей Бирюков.

Эксперт уточнил, что считается доказанным онкогенное действие следующих вирусов:

вирус Эпштейна-Барр (участвует в развитии некоторых видов лимфом),

герпесвирус, ассоциированный с саркомой Капоши,

вирус папилломы человека (приводит к раку шейки матки, а также некоторых видов рака головы и шеи),

вирусы гепатита В и С приводят к циррозу и раку печени,

полиомавирус клеток Меркеля вызывает агрессивные формы рака кожи.

Также ученые исследуют несколько вирусов-кандидатов, предположительно проявляющих канцерогенный эффект. Это цитомегаловирус человека, вирус герпеса человека-6, аденоассоциированный вирус-2 и всем известный ВИЧ - вирус иммунодефицита человека.

Исследования вирусной природы некоторых видов онкозаболеваний активно ведутся и в нашей стране. В РНЦХ имени Петровского открыт первый в России референс-центр по вирусной и инфекционной онкопатологии, созданный на базе НИИ морфологии человека имени академика А.П. Авцына. О том, как он работает, на Форуме будущих технологий рассказал директор РНЦХ имени Петровского, академик РАН Константин Котенко.

"Структура РНЦХ включает научно-исследовательское, лечебно-диагностическое и образовательное направления. Именно эти условия создают возможности для объединения современных фундаментальных научных исследований в области молекулярной и клеточной биологии с практическими клиническими областями медицины, - отметил академик Котенко. - В НИИ морфологии человека накоплен огромный опыт гистологических исследований образцов различных опухолей, создана уникальная коллекция опухолевых клеточных линий, ведущая свою историю с 1967 года. В сочетании с самыми современными методами исследования мы нацелены не только на теоретические выводы, но также на видимый практический результат - рекомендации по профилактике и персонифицированному лечению онкозаболеваний".

В референс-центре не только изучают влияние вирусов на развитие рака, но также занимаются построением эффективной системы защиты от онкопатологий через профилактику и своевременное лечение вирусных и инфекционных заболеваний, разрабатывают персонифицированные программы лечения и уточняют клинические рекомендации в зависимости от анемнеза пациента.

"Сейчас мы сфокусировали свое внимание на изучении онкологического материала органов пищеварения и мочеполовой системы. В частности, по выявлению связей наиболее злокачественных форм рака желудка с инфекцией, вызванной Helicobacter pylori. Мы собрали большой объем материала и исследуем его на наличие онкогенных вирусов. Считаю, что большим заделом для будущего является создание коллекций (тканевых, клеточных, молекулярных), которые лягут в основу современных исследований", - отметил Андрей Бирюков.