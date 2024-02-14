Танцы могут быть полезнее других видов физической активности для психики

Оказывается, танцевальная программа продолжительностью не менее шести недель может сильно улучшить психологическое состояние и когнитивные показатели. В некоторых случаях танцы даже будут эффективнее других видов деятельности.

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Исследование, опубликованное в журнале Sports Medicine, показало, как влияет танец на психологическое и когнитивное здоровье людей. В обзор были включены участники в возрасте от 7 до 85 лет. Танцы при этом сравнивались с несколькими видами физической активности, в том числе с командными видами спорта, боевыми искусствами, ходьбой, силовыми тренировками.

Исследование показало, что занятия структурированным танцем любого стиля в целом так же эффективны, как и другие виды физической активности, для улучшения ряда психологических и когнитивных результатов (эмоциональное благополучие, депрессия, мотивация, социальное познание, определённые аспекты памяти и пр.). А в некоторых случаях танцы оказывались полезнее для здоровья.

Bloch

Причём все эти результаты наблюдались не только у пожилых людей, но и у молодых и у тех, кто страдает клиническими заболеваниями.