Ученые: иглоукалывание может снижать риск инсульта

Иглоукалывание может снизить риск инсульта у людей с ревматоидным артритом. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ Open.

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У людей с ревматоидным артритом повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе опасного для жизни инсульта. В новом исследовании ученые проанализировали данные 23 тысяч пациентов, которым диагностировали ревматоидный артрит в период с 1997 по 2010 год. 12 тысяч из них прошли курс иглоукалывания в какой-то момент времени до 2010 года.

За период наблюдения до конца 2011 года у 946 пациентов случился ишемический инсульт. В группе иглоукалывания было значительно меньше случаев ишемического (вызванного тромбом) инсульта: 341 против 605, что эквивалентно снижению риска на 43%. Эффект иглоукалывания наблюдался независимо от возраста, пола, приема лекарств и сопутствующих заболеваний.

Ученые отметили, что их данные не доказывают наличие причинно-следственной связи, а лишь показывают наличие корреляции. Однако они предполагают, что иглоукалывание может снизить уровни провоспалительных белков (цитокинов) в организме, которые связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также возможно, что иглоукалывание может смягчать утреннюю скованность и боль в суставах. В результате пациенты больше двигаются, что само по себе снижает риск инсульта.