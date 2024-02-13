Ученые опровергли миф о радиации, излучаемой смартфоном

Специалисты утверждают, что чрезмерное использование телефона связано с целым рядом проблем, включая проблемы со сном, повышенный уровень кортизола, боли в суставах и даже проблемы в отношениях. Многие люди считают, что излучение может вызвать опасное заболевания. Однако, эксперты уверяют что это не так, пишет Центральная Служба Новостей.

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Профессор Гейл Волощак из Медицинской школы Фейнберга и доцент Эмили Кэффри из Университета Алабамы в Бирмингеме подтверждают, что излучение от мобильных телефонов не представляет угрозы здоровью. Смартфоны, подобно Wi-Fi и GPS, испускают неионизирующее излучение, которое считается безопасным. Многолетние исследования не выявили связи между радиацией мобильных телефонов и серьезными заболеваниями, включая рак, согласно заявлениям медицинских организаций, таких как FDA.

Доктор Говард Файн из Центра опухолей головного мозга в Нью-Йорке объясняет, что хотя некоторые виды энергии, такие как ионизирующее излучение от атомных бомб или рентгеновских аппаратов, могут быть вредными, энергия, испускаемая смартфонами, не обладает такой мощностью. В результате, большинство медицинских экспертов и организаций здравоохранения сходятся во мнении, что смартфоны безопасны для здоровья.