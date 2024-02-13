Ирландские ученые объяснили, почему для человека важен процесс забывания
Для этого исследователи провели эксперимент с мышами. Выяснилось, что при возникновении новых ассоциаций, старые воспоминания подавляются и забываются. Ученые установили, что за процессы запоминания и забывания в мозге отвечают особые группы нейронов.
Также оказалось, что при определенных условиях старые воспоминания могут вернуться.
Как отмечает Cell Reports, это похоже на то, что ваши воспоминания хранятся в сейфе, код от которого вы периодически забываете.
Ученые отметили, что процесс забывания важен для адаптации к новой меняющейся среде. Этот механизм позволяет нам приспосабливаться к незнакомым условиям.
Исследователи предположили, что их работа поможет в лечении нейродегенеративных заболеваний.
Ранее сообщалось, что мы принимаем быстрые решения на уровне «да/нет», ориентируясь на запах.