$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

Ирландские ученые объяснили, почему для человека важен процесс забывания

Для этого исследователи провели эксперимент с мышами. Выяснилось, что при возникновении новых ассоциаций, старые воспоминания подавляются и забываются. Ученые установили, что за процессы запоминания и забывания в мозге отвечают особые группы нейронов.

Ирландские ученые объяснили, почему для человека важен процесс забывания
© runews24.ru

Также оказалось, что при определенных условиях старые воспоминания могут вернуться.

Как отмечает Cell Reports, это похоже на то, что ваши воспоминания хранятся в сейфе, код от которого вы периодически забываете.

Ученые отметили, что процесс забывания важен для адаптации к новой меняющейся среде. Этот механизм позволяет нам приспосабливаться к незнакомым условиям.

Исследователи предположили, что их работа поможет в лечении нейродегенеративных заболеваний.

Ранее сообщалось, что мы принимаем быстрые решения на уровне «да/нет», ориентируясь на запах.

Наука