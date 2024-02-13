Разработан экспресс-тест на оспу обезьян

С помощью технологии CRISPR исследователи разработали экспресс-тест на оспу обезьян. Получить результат можно за 32–55 минут. В будущем тест может использоваться и для анализа других патогенов. Исследование представлено на 68-ом ежегодном собрании Американского биофизического общества и будет опубликовано в журнале Biosensors and Bioelectronics.

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Оспа обезьян (Monkeypox, mpox) — редкое вирусное заболевание. Оно передается между людьми при физическом контакте и проявляется сыпью, увеличением лимфоузлов, ознобом и жаром. Чтобы сделать тест на обезьянью оспу, необходимо лабораторное оборудование. Получение результатов может занимать несколько часов.

Ученые решили разработать более быстрый тест. Для этого они использовали технологию CRISPR/Cas9. Эта технология дает ученым возможность менять участки ДНК: белок Cas9 разрезает нити ДНК в определенном месте и позволяет вносить в них изменения.

Исследователи создали последовательность РНК и соединили ее с геном-репортером. Затем программируемая РНК связалась с мишенью вируса mpox и белком Cas12a. Вместе соединение CRISPR/Cas12a расщепило репортер и образовало из него фрагменты разных размеров. С помощью зондирования нанопор ученые проанализировали эти фрагменты на наличие в них mpox. Разработанный тест предназначен только для обезьяньей оспы — команда испытала технологию на коровьей оспе, и зондирование не нашло вируса во фрагментах репортера.