Эксперт: расшифровка генома человека предоставила медицине беспрецедентные возможности

"Мы стали лучше понимать основы врожденных полигенных и моногенных заболеваний и даже основы многофакторных заболеваний. А это дает нам не только надежду, но и реальные перспективы хоть как-то подступиться к тем заболеваниям, [подступиться] к которым мы раньше даже и не мечтали. Наука предоставила нам фундамент для смещения парадигмы - от универсального к индивидуальному лечению. Анализ генов становится для наших пациентов совершенно рутинным исследованием. Таким образом, начиная с диагностики, продолжая профилактикой и завершая лечением медицина на сегодня имеет беспрецедентные возможности", - сказал она на сессии "Генетические и геномные технологии: новые возможности в диагностике и персонализации".