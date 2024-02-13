Ученые разработали новый метод 3D-печати хрящей

Ученые из Технического университета Вены (TU Wien) представили новый метод создания тканей в лабораториях. Специальный процесс 3D-печати используется для создания микроскопических пористых сфер из биосовместимого и деградирующего пластика, которые затем населяются клетками. Эти сферы могут быть организованы в любую геометрию, и клетки различных блоков сочетаются, формируя однородную живую ткань, например, хрящевую.

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Главная особенность метода заключается в использовании каркасов в форме мини-футбольных мячей, созданных с помощью высокоразрешающих 3D-принтеров. Эти каркасы служат опорной структурой, формируя компактные строительные блоки, которые затем могут быть собраны в любую форму.

Ученые использовали дифференцированные стволовые клетки, предопределенные для формирования хрящевой ткани. Новый метод позволяет создавать тканевые элементы с высокой плотностью клеток и равномерным распределением. В отличие от предыдущих методов, клетки различных сфер соединяются, образуя закрытую структуру без полостей.