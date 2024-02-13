Свинью для пересадки органов человеку впервые вывели в Японии

В Японии впервые вывели генетически модифицированную свинью, чьи органы можно будет пересадить человеку. Исследования прошли под эгидой Университета Мэйдзи.

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Технология выведения свиней с целью дальнейшей пересадки органов в тело человека была разработана в США. Японские ученые использовали импортированные из Штатов клетки и смогли на их основе клонировать собственного поросенка. Случай стал первым в истории исследований, проведенных в Японии.

Как заявил профессор Университета Мэйдзи Хироси Нагасима, в дальнейшем ученые планируют сосредоточиться на безопасности своей работы, а также намереваются продолжить обсуждение вопросов, затрагивающих этическую сторону процесса. Пересадку органов выращенной свинью человеку специалисты планируют уже в текущем году, передает телеканал NHK.