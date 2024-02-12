После какой по счету чашки кофе в день человек начинает худеть

Влияние кофе на здоровье человека – тема многогранная и постоянно изучаемая.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале BMJ Medicine, пролило свет на возможное влияние некалорийных кофеиносодержащих напитков на снижение уровня жира в организме.

Результаты исследования

Авторы работы проанализировали данные 10 000 человек и пришли к выводу, что кофеин действительно влияет на индекс массы тела (ИМТ) и снижает риск развития диабета 2 типа. В ходе эксперимента было обнаружено, что люди, регулярно употребляющие четыре чашки кофе в день, сжигали до 4% всей жировой ткани, не прикладывая к этому каких-либо усилий.

Кофе и болезни сердца

Связь между количеством кофеина в крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями (фибрилляцией предсердий, сердечной недостаточностью и инсультом) не была выявлена. Хотя некоторые более ранние исследования указывали на положительное влияние кофе на здоровье сердца. Ученые отмечают, что это влияние может быть сугубо индивидуальным, связанным с особенностями организма конкретного человека.

Кофейная диета