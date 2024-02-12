Ученые выявили новый фактор риска инсульта у женщин

Ученые собрали данные о состоянии здоровья участниц и попросили их сообщить свои адреса проживания, чтобы определить районы с повышенной концентрацией радона в почве и воде. Радон представляет собой природный газ, не имеющий цвета, запаха и вкуса. Он образуется в результате естественного радиоактивного распада урана. Радон может выделяться из почвы, горных пород и строительных материалов, также его обнаруживают в воде. За 13 лет наблюдения за участницами было зафиксировано 6979 инсультов. Ученые выяснили, что проживание в районе, где средняя концентрация радона превышала четыре пикокури на литр (pCi / L) связана с повышением риска появления этой патологии на 14%. Увеличение содержания этого газа в почве, воде и воздухе до двух-четырех pCi / L увеличивало риск инсульта на 6%.