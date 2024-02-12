Хирургическое лечение ожирения улучшает когнитивные способности, выяснили ученые

Ученые из медицинского центра при университете Радбауд в Нидерландах выявили связь между бариатрической хирургией (хирургическим лечением ожирения) и улучшением когнитивных способностей. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Medical Association (JAMA). В исследовании приняли участие 133 человека в возрасте от 35 до 55 лет, которые страдали ожирением и имели право на желудочное шунтирование.

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Это разновидность бариатрической хирургии, предполагающая формирование "малого желудка" объемом до 100 мл путем отсечения большей части желудка. В результате такого вмешательства человек становится способен насыщаться меньшим количеством еды, что способствует похудению. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и попросили их пройти тесты на оценку когнитивных способностей. Через 24 месяца после операции тесты были проведены повторно. Оказалось, что у 42,9% участников после хирургического вмешательства когнитивные навыки повысились на 20%.