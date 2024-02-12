Ученые выяснили, как общение с собакой сказывается на уровне гормона стресса в крови

По заявлению ученых из Вуллонгонгского университета, даже короткое общение с четвероногим питомцем положительно сказывается на состоянии человека.

© runews24.ru

Речь идет о собаках, говорится в журнале International Journal of Psychophysiology.

Как оказалось, при общении с ними снижается уровень гормона стресса в крови – кортизола. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в рамках которого ученые изучили данные 129 предыдущих научных исследований на тему взаимодействия человека и животных.

При этом у человека вырабатывается больше окситоцина, который также называют гормоном любви и привязанности.

Эти данные подтверждают исследования ученых из Великобритании. Они доказали, что при регулярном общении с собаками улучшаются когнитивные функции мозга. Ученые считают, что это объясняется тем, что человеку приходится заботиться о питомце, и при этом увеличивается его физическая активность и сосредоточенность.