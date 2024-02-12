Ученые выяснили, как общение с собакой сказывается на уровне гормона стресса в крови
По заявлению ученых из Вуллонгонгского университета, даже короткое общение с четвероногим питомцем положительно сказывается на состоянии человека.
Речь идет о собаках, говорится в журнале International Journal of Psychophysiology.
Как оказалось, при общении с ними снижается уровень гормона стресса в крови – кортизола. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в рамках которого ученые изучили данные 129 предыдущих научных исследований на тему взаимодействия человека и животных.
При этом у человека вырабатывается больше окситоцина, который также называют гормоном любви и привязанности.
Эти данные подтверждают исследования ученых из Великобритании. Они доказали, что при регулярном общении с собаками улучшаются когнитивные функции мозга. Ученые считают, что это объясняется тем, что человеку приходится заботиться о питомце, и при этом увеличивается его физическая активность и сосредоточенность.
Согласно другому мнению, люди берут пример с внимательности собак и их позитивного отношения к окружающему миру.
Ранее сообщалось, что зоологи все чаще сталкиваются с гибридами волка и собаки. Также ученые выяснили, когда собаки научились вилять хвостом, а также зачем и при каких обстоятельствах они это делают.