Профессор Альтштейн: Alaskapox – это американская версия ортопоксвируса

Вирус "Аляскапокс" не так смертельно опасен, как пишут в СМИ, а вероятность его прихода в Россию минимальна, убежден профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В беседе с НСН он пояснил, что речь идет об американской версии ортопоксвируса, которая распространяется только в США. "Аляскапокс" — это ортопоксвирус, то есть род вирусов, в который входил вирус натуральной оспы, побежденный с помощью вакцинации, отметил эксперт. Впервые "Аляскапокс" выявили в 2015 году, а в 2019 выяснили, что он действительно отличается от других вирусов своего семейства. "Это такая американская версия, которая только в США распространяется", — подчеркнул Альтштейн. Он напомнил, что за все время заболели лишь пятеро человек, поэтому считать вирус заразным было бы ошибкой. Спасти не удалось одного заразившегося пожилого человека, однако это не делает вирус смертельно опасным, подчеркнул профессор. "Вполне возможно, что это не было прямой причиной его смерти. Поэтому считать этот вирус опасным или смертельным не стоит. Вероятность его выявления в России минимальна", — заключил Альтштейн. Напомним, подхватившего вирус пациента не смогли спасти в штате Аляска – он долгое время болел, причем сначала ему диагностировали оспу. Следы вируса в его крови выявили уже после ухода мужчины из жизни. Есть версия, что он заразился от своей домашней кошки.