«Американская версия»: «Смертельный» вирус Alaskapox не дойдет до России

Анатолий Альтштейн заявил НСН, что вирус Alaskapox нельзя назвать опасным, а смерть от него могла быть случайностью. Считать вирус Alaskapox опасным и смертельным не стоит, вероятность его выявления в России минимальна, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН. Первый человек в мире умер от нового вируса Alaskapox на полуострове Кенай в США. Он жил в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой, которая, вероятно, его и заразила. Власти Аляски заявили, что пожилой мужчина долго болел и был под наблюдением врачей — они думали, что у него оспа, так как на это указывали симптомы. Но в крови мужчины нашли следы AKPV, этот вирус выявили в 2015 году. До сегодняшнего дня им переболели всего пять человек, все остались живы. «Это типичный ортопоксвирус – род вирусов, в который входил вирус натуральной оспы. Тот вирус был нивелирован с помощью вакцинации. Всегда существует опасность, что вирус вернется. Alaskapox был обнаружен в 2015 году, а в 2019 проанализировали его геном, он действительно отличается от других вирусов семейства. Это такая американская версия, которая только в США распространяется», - отметил российский вирусолог. По его словам, пожилой человек, который умер от Alaskapox, мог болеть чем-то еще. «Надо сказать, что вирус нельзя считать заразным, всего пять человек заболело за все время. Пожилой человек, который умер от этого вируса, мог болеть чем-то еще. Вполне возможно, что это не было прямой причиной его смерти. Поэтому считать этот вирус опасным или смертельным не стоит. Вероятность его выявления в России минимальна», - заключил собеседник НСН. Ранее стало известно, что ученые обнаружили в вечной мерзлоте древние сибирские вирусы, которые могут быть высвобождены из-за глобального потепления, передает «Радиоточка НСН».