Установите будильник на «правильное» время, чтобы чувствовать себя лучше и меньше болеть. Самовнушение и вера в чудо здесь ни при чем: согласно исследованию команды ученых из Вестминстерского университета, у тех, кто просыпается между 5:22 и 7:21 утра, уровень гормонов стресса выше, чем у тех, кто встает позже.

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Также было обнаружено, что они более склонны к плохому настроению, простуде, головным болям и боли в мышцах. Так что попробуйте ставить будильник на 7:22. Правда, если лечь после часа ночи, недосып все равно почувствуете.

«Хотя подъем в семь утра полезен для большинства людей, недавнее исследование показывает, что самое важное для долголетия — это постоянство времени бодрствования», — рассказал независимый эксперт по сну доктор Нил Стэнли в интервью The Telegraph.

В общем, дело не только в конкретном времени, но и в режиме. По словам эксперта, важно просыпаться в одно и то же время, плюс-минус час, даже по выходным.