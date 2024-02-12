У женщин риск падения с лестниц на 80% выше, чем у мужчин

В американском Университете Пердью на кафедре здравоохранения и кинезиологии выяснили причины более частых падений женщин на лестницах в сравнении с мужчинами. Об исследовании написал журнал PLOS ONE.

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Статистика показывает, что частота падений мужчин составляет 20%, а женщин – 80%.

Исследователи через видеокамеры наблюдали за двумя внутренними лестницами в одном из учебных заведений. В итоге было проанализировано поведение более 2400 человек, которые либо поднимались, либо спускались.

И тот и другой пол теряют внимание, когда пользуются телефонами.

Более частой причиной падения мужчин стало то, что у них есть привычка держать руки в карманах. Также они перепрыгивают через ступени. Всё это ведёт к потере равновесия.

Женщинам мешают туфли на каблуках или обувь со сколькой подошвой. Также они реже пользуются перилами, поскольку обычно у них заняты обе руки.