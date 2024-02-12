У женщин риск падения с лестниц на 80% выше, чем у мужчин
В американском Университете Пердью на кафедре здравоохранения и кинезиологии выяснили причины более частых падений женщин на лестницах в сравнении с мужчинами. Об исследовании написал журнал PLOS ONE.
Статистика показывает, что частота падений мужчин составляет 20%, а женщин – 80%.
Исследователи через видеокамеры наблюдали за двумя внутренними лестницами в одном из учебных заведений. В итоге было проанализировано поведение более 2400 человек, которые либо поднимались, либо спускались.
И тот и другой пол теряют внимание, когда пользуются телефонами.
Более частой причиной падения мужчин стало то, что у них есть привычка держать руки в карманах. Также они перепрыгивают через ступени. Всё это ведёт к потере равновесия.
Женщинам мешают туфли на каблуках или обувь со сколькой подошвой. Также они реже пользуются перилами, поскольку обычно у них заняты обе руки.
Таким образом учёные пришли к выводу, что женщины, идя по лестнице, пытаются выполнить одновременно несколько задач, а это повышает риск травматизма многократно.