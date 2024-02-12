$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Российские ученые заявили, что победили кариес

Ученые Омского государственного медицинского университета рассказали о создании специальных гелевых композиций, способных предотвратить развитие кариеса.

Российские ученые заявили, что победили кариес
© Свободная пресса

Как пишет МК, препарат способен как предотвращать заболевание, так и купировать начальный кариес "в стадии пятна".

На сегодняшний день в арсенале ученых 10 запатентованных препаратов, которые необходимо использовать курсом.

"В разработанных профилактических средствах удалось совместить трехкомпонентный гель с фтором, кальцием и фосфором для домашнего использования, а также для работы на профессиональном уровне в стоматологическом кресле", - рассказала заведующая кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галина Скрипкина.

Наука