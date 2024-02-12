Российские ученые заявили, что победили кариес
Ученые Омского государственного медицинского университета рассказали о создании специальных гелевых композиций, способных предотвратить развитие кариеса.
Как пишет МК, препарат способен как предотвращать заболевание, так и купировать начальный кариес "в стадии пятна".
На сегодняшний день в арсенале ученых 10 запатентованных препаратов, которые необходимо использовать курсом.
"В разработанных профилактических средствах удалось совместить трехкомпонентный гель с фтором, кальцием и фосфором для домашнего использования, а также для работы на профессиональном уровне в стоматологическом кресле", - рассказала заведующая кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галина Скрипкина.