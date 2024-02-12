Российские ученые заявили, что победили кариес

"В разработанных профилактических средствах удалось совместить трехкомпонентный гель с фтором, кальцием и фосфором для домашнего использования, а также для работы на профессиональном уровне в стоматологическом кресле", - рассказала заведующая кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галина Скрипкина.