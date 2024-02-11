Ученые объяснили, что такое феромоны и как они работают

У животных феромоны призваны передавать сигналы тревоги, недовольства. Также эти вещества играют роль в половом и брачном взаимодействии. Что касается людей, то учёные точно не знают, есть ли у человека феромоны и для чего они нужны ему.

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Феромоны — это химические вещества, которые выделяются животными и улавливаются окружающими. Считается, что нужны эти вещества для общения с другими и привлечения партнёров. У животных феромоны перерабатываются вомероназальным органом, которые находится в передней полости носа.

Одна из причин, по которой исследователи сомневаются в существовании феромонов у человека, состоит в том, что у нас нет вомероназальных органов. Если бы люди действительно воспринимали феромоны, то они улавливались бы обонятельной системой, а не сошниково-носовыми органами.

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Предполагается, что феромоны могут присутствовать в сперме, грудном молоке, слюне, моче или вагинальных выделениях. Однако наиболее известная теория, связанная с этим, заключается в том, что феромоны выделяются у людей потовыми железами и улавливаются так же, как и все запахи.

У людей, как считается, есть два типа половых феромонов. Это андростадиенон, связанный с мужчинами, и эстратетраенол, который связан с женщинами.

Основная теория, связанная с ролью феромонов в жизни человека, заключается в том, что они дают важную информацию. Например, при помощи них мы можем понять, что человек болен, что он нас сексуально привлекает, что он испытывает стресс или страх, что у женщины менструация. Самые популярные предположения о феромонах связаны с сексом и сексуальностью. Многие люди связывают ароматы и запахи с сексуальным возбуждением и находят одни запахи привлекательными, а другие — отталкивающими.

На рынке представлено большое количество продуктов, от спреев, духов и одеколонов, которые якобы содержат феромоны. Однако поскольку неясно, есть ли у людей вообще феромоны, то нет и гарантии, что добавление этих веществ в духи окажет какой-либо эффект.